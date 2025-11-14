Marché des Producteurs de Pays sur la place Ducale Charleville-Mézières

Marché des Producteurs de Pays sur la place Ducale

Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés sont l’occasion de découvrir toutes les saveurs du terroir ardennais : légumes frais, fruits du verger, viandes, produits laitiers, oeufs, spécialités de pays… des produits de qualité, de saison et riches en goût qui combleront les gourmets et les gourmands.Retrouvez ici tous les marchés !

Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 82

English :

Composed only of farm producers and craftsmen, these markets are an opportunity to discover all the flavors of the Ardennes: fresh vegetables, fruit from the orchard, meat, dairy products, eggs, local specialties … quality products, seasonal and rich in taste that will delight gourmets and gourmands.Find here all the markets!

German :

Diese Märkte, die ausschließlich aus Bauernhof- und Handwerksproduzenten bestehen, bieten die Gelegenheit, alle Geschmäcker der Ardenner Region zu entdecken: frisches Gemüse, Obst aus dem Obstgarten, Fleisch, Milchprodukte, Eier, Spezialitäten aus der Region… Qualitätsprodukte, saisonale und geschmackvolle Produkte, die Feinschmecker und Schlemmer begeistern werden.Finden Sie hier alle Märkte!

Italiano :

Costituiti esclusivamente da produttori agricoli e artigianali, questi mercati sono un’occasione per scoprire tutti i sapori delle Ardenne: verdure fresche, frutta del frutteto, carne, latticini, uova, specialità locali? Prodotti di qualità, di stagione e ricchi di sapore che faranno la gioia di gourmet e buongustai.Trovate tutti i mercati qui!

Espanol :

Formados exclusivamente por productores agrícolas y artesanales, estos mercados son una oportunidad para descubrir todos los sabores de las Ardenas: verduras frescas, frutas de la huerta, carne, productos lácteos, huevos, especialidades locales… productos de calidad, de temporada y ricos en sabor que harán las delicias de gourmets y sibaritas

