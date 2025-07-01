Voutezac

Marché des Producteurs de Pays Voutezac Le Saillant

Le Saillant Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 17:00:00

fin : 2025-08-12 20:00:00

Date(s) :

2025-07-01 2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Il y a le Saillant de Voutezac et celui d’Allassac, c’est pourtant le même village qui vous accueille tous les mardis de l’été au cours de ses Marchés des Producteurs de Pays (vente directe du producteur aux consommateurs).

Le Saillant se mérite, le pont au dessus de la Vézère avec ses 6 arches magnifiques rappelle un temps où la traversée était à péage, le Château est le théâtre du Festival de la Vézère chaque été, musique classique et opéra embellissent cette vallée déjà magnifique. La Chapelle du Saillant vous offre du ChagalL à admirer parmi toutes ces beautés.

Produits Jus de pomme, Fromage de chèvre, Noix, Poisson, Fromage de vache, Vin, Escargots, Pain, Bœuf, Miel, Canard, Pain, Pâtisseries, Bière, Porc, Légumes, Fruits, Pêches

Renseignements Chambre d’Agriculture Corrèze Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Le Saillant Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays Voutezac Le Saillant

L’événement Marché des Producteurs de Pays Voutezac Le Saillant Voutezac a été mis à jour le 2026-05-08 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze