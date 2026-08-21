Informations pratiques

Rouhling

Marché des Producteurs de Rouhling

Rouhling Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-02 16:30:00

fin : 2026-11-04 19:30:00

Date(s) :

2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Un rendez-vous régulier pour venir découvrir de nouveaux exposants, rencontrer les producteurs et artisans locaux, faire vos achats… ou simplement passer un bon moment ensemble.Tout public

0 .

Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 3 87 27 28 51 rouhling-mairie@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A regular event where you can discover new vendors, meet local producers and artisans, do some shopping… or just have a good time together.

L’événement Marché des Producteurs de Rouhling Rouhling a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES