Marché des Producteurs de Rouhling Rouhling
mercredi 2 septembre 2026 · Rouhling
Informations pratiques
Rouhling
Marché des Producteurs de Rouhling
Rouhling Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-02 16:30:00
fin : 2026-11-04 19:30:00
Date(s) :
2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02
Un rendez-vous régulier pour venir découvrir de nouveaux exposants, rencontrer les producteurs et artisans locaux, faire vos achats… ou simplement passer un bon moment ensemble.Tout public
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Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 3 87 27 28 51 rouhling-mairie@wanadoo.fr
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English :
A regular event where you can discover new vendors, meet local producers and artisans, do some shopping… or just have a good time together.
L’événement Marché des Producteurs de Rouhling Rouhling a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES