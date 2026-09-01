Marché des Producteurs de Woustviller Woustviller
mercredi 16 septembre 2026 · Woustviller
Informations pratiques
Woustviller
Marché des Producteurs de Woustviller
Woustviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-10-21 19:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16
Les producteurs et artisans du terroir seront plus d’une vingtaine à chaque marché et proposeront une marchandise de qualité.
La clientèle découvrira des étals regorgeant de fruits et légumes, des miels de notre campagne, des fromages, de la charcuterie, des confitures … Un brasseur de bières locales primées.
Des stands artisanaux exposeront des bijoux fantaisie, sacs en cuir, petites décorations d’intérieur … Une véritable source d’idées cadeaux.
Plus qu’un simple marché, ce rendez-vous mensuel sera également l’occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis, autour des tables mises à disposition par la commune, sans oublier les coins buvette et de petite restauration gourmande.Tout public
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Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 20 mairie@woustviller.fr
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English :
More than twenty local producers and artisans will be at each market, offering high-quality goods.
Shoppers will discover stalls overflowing with fruits and vegetables, honey from our countryside, cheeses, cold cuts, jams… and a brewer of award-winning local beers.
Craft stalls will showcase costume jewelry, leather bags, small home decor items… a veritable treasure trove of gift ideas.
More than just a market, this monthly event will also be an opportunity to enjoy a friendly gathering with family or friends around tables provided by the town, not to mention the refreshment stands and gourmet food stalls.
L’événement Marché des Producteurs de Woustviller Woustviller a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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