Informations pratiques

Woustviller

Marché des Producteurs de Woustviller

Woustviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 16:30:00

fin : 2026-10-21 19:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16

Les producteurs et artisans du terroir seront plus d’une vingtaine à chaque marché et proposeront une marchandise de qualité.

La clientèle découvrira des étals regorgeant de fruits et légumes, des miels de notre campagne, des fromages, de la charcuterie, des confitures … Un brasseur de bières locales primées.

Des stands artisanaux exposeront des bijoux fantaisie, sacs en cuir, petites décorations d’intérieur … Une véritable source d’idées cadeaux.

Plus qu’un simple marché, ce rendez-vous mensuel sera également l’occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis, autour des tables mises à disposition par la commune, sans oublier les coins buvette et de petite restauration gourmande.Tout public

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Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 20 mairie@woustviller.fr

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English :

More than twenty local producers and artisans will be at each market, offering high-quality goods.

Shoppers will discover stalls overflowing with fruits and vegetables, honey from our countryside, cheeses, cold cuts, jams… and a brewer of award-winning local beers.

Craft stalls will showcase costume jewelry, leather bags, small home decor items… a veritable treasure trove of gift ideas.

More than just a market, this monthly event will also be an opportunity to enjoy a friendly gathering with family or friends around tables provided by the town, not to mention the refreshment stands and gourmet food stalls.

L’événement Marché des Producteurs de Woustviller Woustviller a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES