Marché des producteurs du terroir Saint-Marcellin-en-Forez

Marché des producteurs du terroir Saint-Marcellin-en-Forez jeudi 18 septembre 2025.

Marché des producteurs du terroir

Espace du Moulin Saint-Marcellin-en-Forez Loire

Début : 2025-09-18 16:00:00

fin : 2025-11-27

2025-09-18 2025-10-02 2025-10-16 2025-10-30 2025-11-13 2025-11-27 2025-12-11

Vous y trouverez fromages de vaches, légumes, viandes, vins du Forez, bière, charcuterie, yaourts et fromage frais, charcuterie, miel, volailles, œuf, pain,…

Espace du Moulin Saint-Marcellin-en-Forez 42680 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 36 10 90 mairie@saintmarcellinenforez.fr

English : Marché des produits du terroir

You will find cow’s cheese, vegetables, meat, Forez wines, beer, cold cuts, yoghurts and fresh cheese, cold cuts, honey, poultry, eggs, bread, etc.

German : Marché des produits du terroir

Hier finden Sie Kuhkäse, Gemüse, Fleisch, Forez-Weine, Bier, Wurstwaren, Joghurt und Frischkäse, Wurstwaren, Honig, Geflügel, Eier, Brot,…

Italiano : Marché des produits du terroir

Troverete formaggi di latte vaccino, verdure, carne, vini Forez, birra, salumi, yogurt e formaggi freschi, affettati, miele, pollame, uova, pane, ecc.

Espanol : Marché des produits du terroir

Encontrará quesos de leche de vaca, verduras, carne, vinos de Forez, cerveza, embutidos, yogures y quesos frescos, fiambres, miel, aves, huevos, pan, etc.

