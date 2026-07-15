Marché des producteurs du terroir Saint-Marcellin-en-Forez
jeudi 3 septembre 2026 · Saint-Marcellin-en-Forez
Informations pratiques
Saint-Marcellin-en-Forez
Marché des producteurs du terroir
Espace du Moulin Saint-Marcellin-en-Forez Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 16:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-17 2026-10-01 2026-10-15 2026-10-29 2026-11-12 2026-11-26 2026-12-10 2026-12-24
Vous y trouverez fromages de vaches, légumes, viandes, vins du Forez, bière, charcuterie, yaourts et fromage frais, charcuterie, miel, volailles, œuf, pain,…
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Espace du Moulin Saint-Marcellin-en-Forez 42680 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 36 10 90 mairie@saintmarcellinenforez.fr
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English : Marché des produits du terroir
You will find cow’s cheese, vegetables, meat, Forez wines, beer, cold cuts, yoghurts and fresh cheese, cold cuts, honey, poultry, eggs, bread, etc.
L’événement Marché des producteurs du terroir Saint-Marcellin-en-Forez a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Loire Forez