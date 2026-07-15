Informations pratiques

Saint-Marcellin-en-Forez

Marché des producteurs du terroir

Espace du Moulin Saint-Marcellin-en-Forez Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 16:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-09-03 2026-09-17 2026-10-01 2026-10-15 2026-10-29 2026-11-12 2026-11-26 2026-12-10 2026-12-24

Vous y trouverez fromages de vaches, légumes, viandes, vins du Forez, bière, charcuterie, yaourts et fromage frais, charcuterie, miel, volailles, œuf, pain,…

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Espace du Moulin Saint-Marcellin-en-Forez 42680 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 36 10 90 mairie@saintmarcellinenforez.fr

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English : Marché des produits du terroir

You will find cow’s cheese, vegetables, meat, Forez wines, beer, cold cuts, yoghurts and fresh cheese, cold cuts, honey, poultry, eggs, bread, etc.

L’événement Marché des producteurs du terroir Saint-Marcellin-en-Forez a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Loire Forez