Marché des Producteurs et Artisans à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 2 juillet 2025 17:30

Lot

Marché des Producteurs et Artisans à Castelnau-Montratier Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-02 17:30:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-07-02

En juillet et août, la place s’anime le mercredi soir avec son marché de producteurs et de nombreux produits du terroir qui aiguiseront vos papilles !

Vous pourrez déguster sur place les assiettes garnies des producteurs !

Concerts en soirée :

– 2 juillet D’avenue 66 (Variété étrangère)

– 9 juillet Hot Chickens (Rock Années 60)

– 16 juillet 3 amigos (Variété étrangère et française)

– 23 juillet Irish Roller (Celtique)

– 30 juillet Tell Mama (Rock)

– 6 août Les fourmis rouges (Rock)

– 13 août Caledjo (Latino)

– 20 août Cheese Maker (Blues)

– 27 août Voodoo Child (Rock) .

Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 23 51 28

English :

In July and August, the square comes alive on Wednesday evenings with its farmers’ market and many local products to whet your taste buds!

You’ll be able to sample the producers’ platters on the spot!

German :

Im Juli und August belebt sich der Platz am Mittwochabend mit seinem Bauernmarkt und zahlreichen regionalen Produkten, die Ihren Gaumen schärfen werden!

Sie können vor Ort die gefüllten Teller der Produzenten probieren!

Italiano :

Nei mesi di luglio e agosto, la piazza si anima il mercoledì sera con il suo mercato contadino e una serie di prodotti locali che stuzzicano il vostro palato!

Potrete assaggiare i piatti dei produttori locali sul posto!

Espanol :

En julio y agosto, la plaza se anima los miércoles por la noche con su mercado agrícola y una gran variedad de productos locales para deleitar el paladar

Podrá degustar in situ los platos de los productores locales

L’événement Marché des Producteurs et Artisans à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-06-18 par ADT46