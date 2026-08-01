Informations pratiques

Fraisse-sur-Agout

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET ARTISANS

Place du village Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Marché estival des producteurs et artisans locaux. Accompagné d’un vide grenier, d’une animation musicale, des jeux en bois (pour les enfants et les adultes), une pesée du jambon à 16h (estimez le, gagnez le) et des balades à dos d’âne dans le village.

Le dimanche 16 Août 2026 aura lieu le marché des Producteurs et Artisans ainsi qu’un vide grenier à Fraïsse sur Agoût.

Seront présents une vingtaine d’exposant, l’animation musicale La balançoire du silence , les jeux en bois pour les petits et les grands de Joc d’Aqui , sans oublier les balades dans le village à dos d’âne !!

De plus, venez participer à la pesée du Jambon estimez son poids et tentez de le gagner !!!

Vous pourrez vous restaurer auprès des producteurs locaux qui vous proposent leurs spécialités..

Pour les inscriptions du vide grenier veuillez contacter le numéro suivant: 06 59 77 11 46

Nous vous attendons nombreux! .

Place du village Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 59 77 11 46 saveurshautlanguedoc@gmail.com

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English : MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET ARTISANS

Summer market featuring local farmers and artisans. Featuring a yard sale, live music, wooden games (for children and adults), a ham-weighing contest at 4 p.m. (guess the weight, win the ham), and donkey rides through the village.

L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET ARTISANS Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34