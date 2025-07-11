Marché des producteurs et artisans locaux Châtenoy-en-Bresse
Marché des producteurs et artisans locaux
Parc du Château Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire
Début : 2025-11-14 16:00:00
fin : 2025-11-14 19:00:00
2025-11-14
Marché des artisans et producteurs à la Halle dans le Parc du Château à Châtenoy en Bresse.
1ère date vendredi 14 mars de 16h à 19h (19h30 en juin, juillet et août).
Les dates à noter dans vos agendas pour un rendez-vous mensuel tous les 2ème vendredis du mois
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin
11 juillet
8 août
12 septembre
10 octobre
14 novembre .
Parc du Château Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 96 51 24 mairie@chatenoyenbresse.fr
