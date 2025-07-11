Marché des producteurs et artisans locaux Châtenoy-en-Bresse

Marché des producteurs et artisans locaux

Début : 2025-11-14 16:00:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Marché des artisans et producteurs à la Halle dans le Parc du Château à Châtenoy en Bresse.

1ère date vendredi 14 mars de 16h à 19h (19h30 en juin, juillet et août).

Les dates à noter dans vos agendas pour un rendez-vous mensuel tous les 2ème vendredis du mois

14 mars

11 avril

9 mai

13 juin

11 juillet

8 août

12 septembre

10 octobre

14 novembre .

Parc du Château Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 96 51 24 mairie@chatenoyenbresse.fr

