Marché des producteurs et artisans locaux de Bonnes Bonnes

Marché des producteurs et artisans locaux de Bonnes

Place de l’Église Bonnes Vienne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-09-02

2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01 2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Tous les 1ers mercredi du mois de 16h à 19h, a lieu le marché des producteurs et artisans locaux. .

Place de l’Église Bonnes 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-de-bonnes.fr/agendas/marche-des-producteurs

