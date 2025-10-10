Marché des producteurs et artisans locaux semaine du goût Xertigny
Marché des producteurs et artisans locaux semaine du goût Xertigny vendredi 10 octobre 2025.
Marché des producteurs et artisans locaux semaine du goût
parc du Château Xertigny Vosges
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 16:00:00
fin : 2025-10-10 19:30:00
2025-10-10
L’ALEX vous propose son 1er Marché des producteurs et artisans locaux organisé dans le cadre de la semaine du goût.
Nombreux producteurs et artisans
Buvette et tombolaTout public
parc du Château Xertigny 88220 Vosges Grand Est alex.xertigny@hotmail.com
English :
ALEX presents its 1st Local Producers’ and Craftsmen’s Market as part of Taste Week.
Numerous producers and craftsmen
Refreshments and tombola
German :
Das ALEX bietet Ihnen seinen 1. Markt der lokalen Produzenten und Handwerker an, der im Rahmen der Geschmackswoche organisiert wird.
Zahlreiche Produzenten und Handwerker
Getränke und Tombola
Italiano :
Nell’ambito della Settimana del Gusto, ALEX organizza il 1° Mercato dei produttori e degli artigiani locali.
Molti produttori e artigiani
Bar e tombola
Espanol :
ALEX celebra su 1er Mercado de Productores y Artesanos Locales en el marco de la Semana del Gusto.
Numerosos productores y artesanos
Bar y tómbola
