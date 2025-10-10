Marché des producteurs et artisans locaux semaine du goût Xertigny

Marché des producteurs et artisans locaux semaine du goût Xertigny vendredi 10 octobre 2025.

Marché des producteurs et artisans locaux semaine du goût

parc du Château Xertigny Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 16:00:00

fin : 2025-10-10 19:30:00

2025-10-10

L’ALEX vous propose son 1er Marché des producteurs et artisans locaux organisé dans le cadre de la semaine du goût.

Nombreux producteurs et artisans

Buvette et tombolaTout public

parc du Château Xertigny 88220 Vosges Grand Est alex.xertigny@hotmail.com

English :

ALEX presents its 1st Local Producers’ and Craftsmen’s Market as part of Taste Week.

Numerous producers and craftsmen

Refreshments and tombola

German :

Das ALEX bietet Ihnen seinen 1. Markt der lokalen Produzenten und Handwerker an, der im Rahmen der Geschmackswoche organisiert wird.

Zahlreiche Produzenten und Handwerker

Getränke und Tombola

Italiano :

Nell’ambito della Settimana del Gusto, ALEX organizza il 1° Mercato dei produttori e degli artigiani locali.

Molti produttori e artigiani

Bar e tombola

Espanol :

ALEX celebra su 1er Mercado de Productores y Artesanos Locales en el marco de la Semana del Gusto.

Numerosos productores y artesanos

Bar y tómbola

