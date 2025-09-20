Marché des producteurs et artisans locaux, spécial four à pain Halles de Grancey-le-Château-Neuvelle Grancey-le-Château-Neuvelle

Marché des producteurs et artisans locaux, spécial four à pain Samedi 20 septembre, 10h00 Halles de Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d’Or

Accès libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Le marché traditionnel de Grancey-le-Château-Neuvelle met à l’honneur les savoir-faire locaux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Le four à pain communal, fraîchement restauré, reprendra vie avec une démonstration de cuisson au feu de bois menée par le futur boulanger de la commune : vous pourrez savourer sur place ou emporter pains et spécialités. La matinée sera également rythmée par la musique d’un groupe local, pour une ambiance festive et conviviale au cœur des étals de producteurs et artisans.

Halles de Grancey-le-Château-Neuvelle 1 place des Halles 21580 Grancey-le-Château-Neuvelle Grancey-le-Château-Neuvelle 21580 Grancey-le-Château Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 75 60 30 https://granceylechateauneuvelle.fr/ Sur la place du village se trouve le bâtiment qui accueille actuellement la mairie, les écoles et le marché. Ce bâtiment fut construit en 1836 sur l’emplacement d’une ferme. Les halles étaient à l’origine ouvertes de part et d’autre pour accueillir foires et marchés. Le bâtiment abritait la salle d’audience du juge de paix, les archives, les écoles et la mairie ainsi

qu’une horloge créée par L. Odobey, cadet de Morez (Jura) datant de 1896, toujours en service de nos jours.

Ces halles ont ensuite été refermées pour des raisons d’aménagement de locaux communaux. Lors de la rénovation de l’ensemble du bâtiment en 2018, les halles ont été rouvertes. Elles accueillent à nouveau depuis 2021 un marché de producteurs locaux. Le reste du bâtiment a été repensé afin d’y accueillir la mairie, les salles de classes et l’accueil périscolaire. L’horloge et son mécanisme sont désormais visibles dans les locaux de la mairie. (Vous pouvez demander à les voir lors des visites guidées). Place permettant un stationnement, espace pique-nique à l’arrière de la mairie, toilettes publics sous les halles.

