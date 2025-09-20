Marché des producteurs et artisans locaux spéciale four à pain Journées du patrimoine Grancey-le-Château-Neuvelle

Marché des producteurs et artisans locaux spéciale four à pain Journées du patrimoine Grancey-le-Château-Neuvelle samedi 20 septembre 2025.

Marché des producteurs et artisans locaux spéciale four à pain Journées du patrimoine

Place des Halles Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Chaque 1er et 3e samedi du mois, la place des Halles de Grancey-le-Château-Neuvelle accueille son marché traditionnel, véritable vitrine des savoir-faire locaux. Producteurs et artisans y présentent une grande diversité de produits du terroir pains, fromages, légumes de saison, miels, vins, mais aussi objets artisanaux tels que poteries, paniers en osier ou créations locales. Pour cette édition spéciale, le four à pain communal, fraîchement restauré, sera remis en service le futur boulanger de la commune proposera une démonstration de cuisson au feu de bois, permettant au public de déguster et d’acheter pains et spécialités réalisés sur place. La matinée sera également animée par la musique d’un groupe local, créant une atmosphère chaleureuse et festive. Plus qu’un simple marché, c’est un moment de rencontre, de partage et de découverte, où patrimoine et convivialité se mêlent au cœur du village. .

Place des Halles Grancey-le-Château-Neuvelle 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 22 92 35

English : Marché des producteurs et artisans locaux spéciale four à pain Journées du patrimoine

German : Marché des producteurs et artisans locaux spéciale four à pain Journées du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché des producteurs et artisans locaux spéciale four à pain Journées du patrimoine Grancey-le-Château-Neuvelle a été mis à jour le 2025-09-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)