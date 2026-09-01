Informations pratiques

Mâron

Marché des producteurs et Concert de Rock

Mâron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Vendredi 19 septembre 2026, Maron en Berry vibre au rythme des saveurs locales et du rock !

Découvrez les trésors de nos producteurs : fromages, vins, miels, légumes, pains… tout est frais, local et gourmand ! Burger spécial SISM viande Angus. Et pour l’ambiance : le groupe Stralight monte sur scène pour un concert rock endiablé ! .

Mâron 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 23 23 28 67

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English :

Friday, September 19, 2026: Maron-en-Berry comes alive with local flavors and rock music!

L’événement Marché des producteurs et Concert de Rock Mâron a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme