Marché des producteurs et Concert de Rock Mâron
samedi 19 septembre 2026 · Mâron
Informations pratiques
Mâron
Marché des producteurs et Concert de Rock
Mâron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Vendredi 19 septembre 2026, Maron en Berry vibre au rythme des saveurs locales et du rock !
Découvrez les trésors de nos producteurs : fromages, vins, miels, légumes, pains… tout est frais, local et gourmand ! Burger spécial SISM viande Angus. Et pour l’ambiance : le groupe Stralight monte sur scène pour un concert rock endiablé ! .
Mâron 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 23 23 28 67
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English :
Friday, September 19, 2026: Maron-en-Berry comes alive with local flavors and rock music!
L’événement Marché des producteurs et Concert de Rock Mâron a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme