Marché des producteurs et créateurs locaux à Germond-Rouvre

Route de la Ballade Germond-Rouvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Marché des producteurs et créateurs locaux vendredi 3 avril 2026 de 18h à 21h Place Saint Médard à Germond-Rouvre.

+ de 15 exposants.

Restauration et buvette sur place. .

Route de la Ballade Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.champdumoulin79@gmail.com

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English : Marché des producteurs et créateurs locaux à Germond-Rouvre

L’événement Marché des producteurs et créateurs locaux à Germond-Rouvre Germond-Rouvre a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin