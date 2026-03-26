Marché des producteurs et créateurs locaux à Germond-Rouvre Germond-Rouvre
Marché des producteurs et créateurs locaux à Germond-Rouvre Germond-Rouvre vendredi 3 avril 2026.
Marché des producteurs et créateurs locaux à Germond-Rouvre
Route de la Ballade Germond-Rouvre Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Marché des producteurs et créateurs locaux vendredi 3 avril 2026 de 18h à 21h Place Saint Médard à Germond-Rouvre.
+ de 15 exposants.
Restauration et buvette sur place. .
Route de la Ballade Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.champdumoulin79@gmail.com
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English : Marché des producteurs et créateurs locaux à Germond-Rouvre
L’événement Marché des producteurs et créateurs locaux à Germond-Rouvre Germond-Rouvre a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin