Marché des producteurs et créateurs locaux

Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

L’association Eymet en fête organise un marché d’artisans et producteurs. Vous y trouverez de l’alimentation, des objets d’art et de curiosité.

Vous y trouverez de l’ameublement, décoration, habillement, accessoires, jouets et produits de bouche. Le métier des Artisans Créateurs en Eymet est bien étrange il se fait, il se vit, de bois vieux ou jeunot, sculptés ou vernis, de terre glaise pétrie ou tournée, de métal noble ou populo martelé assemblé, de verre coloré soufflé droit comme un I ou courbe comme S, de tissus d’élégance confort diaphanes ou chaleureux, de résine de synthèse incluant quelque merveille, de jus de treille savamment maturé, de produits du terroir retrouvés et natures. .

Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymetenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des producteurs et créateurs locaux

L’événement Marché des producteurs et créateurs locaux Eymet a été mis à jour le 2026-01-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides