Marché des producteurs et créateurs Mas Saint Paul Mouriès

Marché des producteurs et créateurs Mas Saint Paul Mouriès vendredi 18 juillet 2025.

Marché des producteurs et créateurs

Vendredi 18 juillet 2025 de 18h à 20h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Mas Saint Paul 1082A chemin du Mas Saint Paul Mouriès Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au 1er Marché Nocturne de Producteurs & Créateurs chez Terre de Crau à Mouriès, le vendredi 18 juillet de 18h à 20h30 !

NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ !

« Terre de Crau » organise sur son exploitation le 1er Marché Nocturne de Producteurs & Créateurs.



Lieu 1082A Chemin du Mas Saint Paul, 13890 Mouriès



Au programme :

Des producteurs passionnés et passionnants

Des créateurs locaux

️ Une ambiance conviviale et familiale

Un beau moment à partager en fin de journée

Entrée gratuite Parking sur place



Venez rencontrer ceux qui font vivre notre terroir, déguster, découvrir et profiter d’une douce soirée d’été ✨ .

Mas Saint Paul 1082A chemin du Mas Saint Paul Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 51 72 contact@terredecrau.com

English :

Come along to the 1st Marché Nocturne de Producteurs & Créateurs at Terre de Crau in Mouriès, on Friday 18 July from 6pm to 8.30pm!

German :

Nachtmarkt der Produzenten und Designer bei Terre de Crau in Mouriès am Freitag, den 18. Juli von 18 bis 20.30 Uhr!

Italiano :

Partecipate al 1° Marché Nocturne de Producteurs & Créateurs presso Terre de Crau a Mouriès, venerdì 18 luglio dalle 18.00 alle 20.30!

Espanol :

Asista al 1er Marché Nocturne de Producteurs & Créateurs en Terre de Crau, en Mouriès, el viernes 18 de julio de 18:00 a 20:30 h

L’événement Marché des producteurs et créateurs Mouriès a été mis à jour le 2025-07-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles