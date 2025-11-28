Marché des producteurs et de créateurs du coin Saint-Didier-en-Velay
Marché des producteurs et de créateurs du coin Saint-Didier-en-Velay vendredi 28 novembre 2025.
Marché des producteurs et de créateurs du coin
Centre-bourg Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : Samedi 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Venez faire le plein de produits locaux grâce à ce marché des producteurs et des créateurs du coin organisé par l’association 100% St Did’ !
Plus d’informations à venir.
Centre-bourg Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 100pourcentsaintdid@gmail.com
English :
Come and stock up on local produce at this farmers’ and designers’ market organized by the 100% St Did’ association!
More information to come.
German :
Kommen Sie und füllen Sie Ihren Vorrat an lokalen Produkten auf, dank dieses Marktes der lokalen Produzenten und Kreativen, der von der Vereinigung 100% St Did’ organisiert wird!
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Venite a fare scorta di prodotti locali in questo mercato di produttori e designer locali organizzato dall’associazione 100% St Did!
Maggiori dettagli in arrivo.
Espanol :
Venga a abastecerse de productos locales en este mercado de productores y diseñadores locales organizado por la asociación 100% St Did’
Más información próximamente.
L’événement Marché des producteurs et de créateurs du coin Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène