Marché des producteurs et de créateurs du coin Saint-Didier-en-Velay

Marché des producteurs et de créateurs du coin

Centre-bourg Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Venez faire le plein de produits locaux grâce à ce marché des producteurs et des créateurs du coin organisé par l’association 100% St Did’ !

Plus d’informations à venir.

Centre-bourg Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 100pourcentsaintdid@gmail.com

English :

Come and stock up on local produce at this farmers’ and designers’ market organized by the 100% St Did’ association!

More information to come.

German :

Kommen Sie und füllen Sie Ihren Vorrat an lokalen Produkten auf, dank dieses Marktes der lokalen Produzenten und Kreativen, der von der Vereinigung 100% St Did’ organisiert wird!

Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Venite a fare scorta di prodotti locali in questo mercato di produttori e designer locali organizzato dall’associazione 100% St Did!

Maggiori dettagli in arrivo.

Espanol :

Venga a abastecerse de productos locales en este mercado de productores y diseñadores locales organizado por la asociación 100% St Did’

Más información próximamente.

