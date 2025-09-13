Marché des producteurs et déballage des commerçants Montargis

Marché des producteurs et déballage des commerçants Montargis samedi 13 septembre 2025.

Rue Dorée Montargis Loiret

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Vos commerçants vous accueillent avec le sourire, des offres spéciales et plein de bonnes affaires à ne pas manquer ! .

Rue Dorée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 24 31

English :

Farmers’ market and shopkeepers’ unpacking

German :

Bauernmarkt und Ausverkauf der Händler

Italiano :

Mercato agricolo e area di disimballaggio dei commercianti

Espanol :

Mercado agrícola y zona de desembalaje de los comerciantes

