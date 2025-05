Marché des producteurs et des artisans – Salle des fêtes Vézinnes, 8 juin 2025 09:00, Vézinnes.

Gratuit

2025-06-08 09:00:00

2025-06-08 17:00:00

2025-06-08

Venez flâner au marché des producteurs et des artisans et découvrir les saveurs et savoir-faire de notre région ! Une belle occasion de rencontrer celles et ceux qui cultivent, transforment et créent avec passion. Entrée libre .

Salle des fêtes Place Marcel Beau

Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesvezinnes@gmail.com

