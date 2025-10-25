Marché des Producteurs et des Artisans Centre Commercial les Quatre Chemins Vichy

Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy Allier

Début : 2025-10-25 13:30:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Rendez-vous les 25 et 26 octobre dans votre centre commercial Les Quatre Chemins pour un week-end placé sous le signe du savoir-faire local !

English :

Visit your local Les Quatre Chemins shopping center on October 25 and 26 for a weekend of local know-how!

German :

Treffen Sie sich am 25. und 26. Oktober in Ihrem Einkaufszentrum Les Quatre Chemins, um ein Wochenende im Zeichen des lokalen Know-hows zu verbringen!

Italiano :

Visitate il vostro centro commerciale Les Quatre Chemins il 25 e 26 ottobre per un fine settimana all’insegna dell’esperienza locale!

Espanol :

Visite su centro comercial Les Quatre Chemins los días 25 y 26 de octubre para disfrutar de un fin de semana de experiencia local

