MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DES COMMERÇANTS – Cucugnan, 31 mai 2025 10:00, Cucugnan.

Aude

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DES COMMERÇANTS Cucugnan Aude

Tarif : – –

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 17:00:00

2025-05-31

Venez découvrir les produits locaux et de terroirs ainsi que divers artisans au marché des producteurs et commercants au parking du château de Quéribus toute la journée.

Cucugnan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 03 69 communication@cucugnan.fr

English :

Come and discover local and regional products, as well as a variety of artisans, at the producers’ and traders’ market in the parking lot of the Château de Quéribus all day long.

German :

Entdecken Sie den ganzen Tag über lokale und regionale Produkte sowie verschiedene Handwerker auf dem Bauern- und Händlermarkt auf dem Parkplatz des Schlosses von Quéribus.

Italiano :

Venite a scoprire i prodotti locali e regionali, nonché una serie di artigiani, al mercato dei produttori e dei commercianti nel parcheggio del Castello di Quéribus per tutto il giorno.

Espanol :

Venga a descubrir los productos locales y regionales, así como a diversos artesanos, en el mercado de productores y comerciantes situado en el aparcamiento del castillo de Quéribus durante todo el día.

L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DES COMMERÇANTS Cucugnan a été mis à jour le 2025-05-20 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières & Salanque