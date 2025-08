Marché des producteurs et des créateurs Saint-Bris-des-Bois

Marché des producteurs et des créateurs Saint-Bris-des-Bois dimanche 14 septembre 2025.

Marché des producteurs et des créateurs

Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois Charente-Maritime

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Venez découvrir le marché des producteurs et des créateurs qui se tiendra à l’abbaye de Fontdouce. Cet événement est une occasion parfaite pour passer une journée agréable tout en soutenant les artisans et producteurs locaux.

Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 77 08

English :

Come and discover the producers? and creators? market to be held at Fontdouce Abbey. This event is the perfect opportunity to spend an enjoyable day supporting local artisans and producers.

German :

Besuchen Sie den Markt der Produzenten und Designer, der in der Abtei von Fontdouce stattfindet. Diese Veranstaltung ist eine perfekte Gelegenheit, einen angenehmen Tag zu verbringen und gleichzeitig lokale Handwerker und Produzenten zu unterstützen.

Italiano :

Venite a scoprire il mercato dei produttori e dei creatori che si terrà presso l’Abbazia di Fontdouce. Questo evento è l’occasione perfetta per trascorrere una giornata piacevole e sostenere gli artigiani e i produttori locali.

Espanol :

Venga a descubrir el mercado de productores y creadores que se celebrará en la Abadía de Fontdouce. Este acontecimiento es la ocasión perfecta para pasar un día agradable y, al mismo tiempo, apoyar a los artesanos y productores locales.

