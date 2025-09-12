Marché des producteurs et feu d’artifice Pithiviers-le-Vieil

Marché des producteurs et feu d'artifice Pithiviers-le-Vieil vendredi 12 septembre 2025.

Marché des producteurs et feu d’artifice

Place de l'Église Pithiviers-le-Vieil Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-12 17:30:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

2025-09-12

Marché animé avec artisans et producteurs locaux, restauration conviviale, descente aux flambeaux vers l’étang et spectacle pyrotechnique nocturne. Une ambiance festive et familiale à ne pas manquer !

Plongez dans l’ambiance unique du marché mensuel de Pithiviers-le-Vieil!

Entre artisans passionnés et producteurs locaux, savourez des délices sur place avant de suivre la descente aux flambeaux illuminant la nuit.

Rendez-vous ensuite à l’étang pour un show pyrotechnique spectaculaire à 22h, qui clôturera cette soirée festive.

Moments conviviaux, découvertes gourmandes et émerveillement garanti une expérience qui ravira petits et grands, au cœur d’une ambiance chaleureuse et pleine de surprises.

Ne manquez pas cette fête hors du commun ! .

Place de l’Église Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 25 12

English :

A lively market featuring local craftsmen and producers, convivial food and drink, torchlit descent to the pond and night-time fireworks show. A festive, family atmosphere not to be missed!

German :

Lebhafter Markt mit lokalen Handwerkern und Erzeugern, gesellige Verpflegung, Fackelabfahrt zum Teich und nächtliche Feuerwerksshow. Eine festliche und familiäre Atmosphäre, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Un vivace mercato con artigiani e produttori locali, cibo e bevande conviviali, una discesa al lago illuminata da fiaccole e uno spettacolo pirotecnico notturno. Un’atmosfera festosa e familiare da non perdere!

Espanol :

Un animado mercado en el que participan artesanos y productores locales, comida y bebida de convivencia, un descenso al lago iluminado con antorchas y un espectáculo nocturno de fuegos artificiales. Un ambiente festivo y familiar que no debe perderse

