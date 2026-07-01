Informations pratiques

Vouillon

Marché des producteurs et feu d’artifice

Vouillon Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 16:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez partager une soirée conviviale à l’occasion du Marché de Producteurs à Vouillon !

Rendez-vous au stade le lundi 13 juillet 2026, de 16h30 à 00h00. Découvrez des produits de nos producteurs et artisans locaux, profitez d’une restauration sur place dans une ambiance festive et passez un agréable moment en famille ou entre amis.

La soirée se terminera en beauté avec un feu d’artifice ! Entrée libre .

Vouillon 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 03 09

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English :

Come join us for a fun evening at the Vouillon Farmers’ Market!

L’événement Marché des producteurs et feu d’artifice Vouillon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Champs d’Amour