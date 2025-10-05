Marché des producteurs et friperie Salle des Carmes Vic-sur-Seille
Marché des producteurs et friperie Salle des Carmes Vic-sur-Seille dimanche 5 octobre 2025.
Marché des producteurs et friperie
Salle des Carmes Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 16:00:00
2025-10-05
Venez découvrir les producteurs locaux et profiter des bonnes affaires de la friperie.Tout public
Salle des Carmes Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 13 61
English :
Come and discover local producers and take advantage of bargains at the thrift shop.
German :
Entdecken Sie die lokalen Produzenten und profitieren Sie von den Schnäppchen des Secondhandladens.
Italiano :
Venite a scoprire i produttori locali e approfittate delle occasioni del negozio dell’usato.
Espanol :
Venga a descubrir a los productores locales y aproveche las gangas de la tienda de segunda mano.
L’événement Marché des producteurs et friperie Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2025-09-07 par OT DU PAYS SAULNOIS