Marché des producteurs et friperie Salle des Carmes Vic-sur-Seille dimanche 5 octobre 2025.

Marché des producteurs et friperie

Salle des Carmes Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

Venez découvrir les producteurs locaux et profiter des bonnes affaires de la friperie.Tout public

Salle des Carmes Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 13 61

English :

Come and discover local producers and take advantage of bargains at the thrift shop.

German :

Entdecken Sie die lokalen Produzenten und profitieren Sie von den Schnäppchen des Secondhandladens.

Italiano :

Venite a scoprire i produttori locali e approfittate delle occasioni del negozio dell’usato.

Espanol :

Venga a descubrir a los productores locales y aproveche las gangas de la tienda de segunda mano.

