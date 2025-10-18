Marché des producteurs l’amour est dans le pré Les Paluds de Noves Noves
Marché des producteurs l’amour est dans le pré Les Paluds de Noves Noves samedi 18 octobre 2025.
Marché des producteurs l’amour est dans le pré
Du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025. Les Paluds de Noves 5170 route de St Rémy Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Marché des Producteurs l’amour est dans le pré
Marché des producteurs l’amour est dans le pré
Les samedi 18 et dimanche 19 Octobre au Domaine Équestre de St Rémy.
Spectacle, animations, bodega et restauration sur place .
Les Paluds de Noves 5170 route de St Rémy Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 39 70 46 vincent.liberator@hotmail.fr
English :
Farmers’ Market: Love is in the Meadow
German :
Marché des Producteurs: Die Liebe liegt auf der Wiese
Italiano :
Mercato contadino: l’amore è nel prato
Espanol :
Mercado agrícola: el amor está en la pradera
L’événement Marché des producteurs l’amour est dans le pré Noves a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence