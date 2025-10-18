Marché des producteurs l’amour est dans le pré Les Paluds de Noves Noves

Du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025. Les Paluds de Noves 5170 route de St Rémy Noves Bouches-du-Rhône

Les samedi 18 et dimanche 19 Octobre au Domaine Équestre de St Rémy.



Spectacle, animations, bodega et restauration sur place .

Les Paluds de Noves 5170 route de St Rémy Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 39 70 46 vincent.liberator@hotmail.fr

English :

Farmers’ Market: Love is in the Meadow

German :

Marché des Producteurs: Die Liebe liegt auf der Wiese

Italiano :

Mercato contadino: l’amore è nel prato

Espanol :

Mercado agrícola: el amor está en la pradera

