Marché des producteurs Le goût du geste Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat

Marché des producteurs Le goût du geste

Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Goût du Geste une journée pour rencontrer celles et ceux qui font le goût

Dimanche 29 mars 2026 — Le Donjon, Domaine Saint Clair (Étretat)

Étretat accueillera le dimanche 29 mars la première édition de “Le Goût du Geste”, une journée-événement imaginée par Le Donjon Domaine Saint Clair pour célébrer l’intelligence artisanale celle des producteurs, artisans et acteurs engagés qui façonnent le goût au quotidien.

Au programme un marché de producteurs en entrée libre, un brunch convivial autour des produits bruts et travaillés, une table ronde avec des intervenants de référence, et un dîner d’exception réalisé par notre chef du restaurant gastronomique du Donjon Domaine Saint Clair Killian Allain.

Une journée au cœur des savoir-faire locaux

Marché de producteurs — entrée libre— De 11h à 18h

– Venez rencontrer, échanger et découvrir une sélection de producteurs et artisans

• Gladys — Le Champ des Comestibles

• Baptiste — La Ferme du Bois des Saules

• Marie Geulin — L’Atelier d’Eugène

• Arnaud Pigeon — Symbiose

• Et bien d’autres …

– Table ronde l’Intelligence Artisanale, un enjeu de fond

Un temps d’échange viendra nourrir la réflexion autour des savoir-faire, de la transmission et de la valorisation des métiers du goût, avec la participation de

• Défismed

• Teritoria

• Collège Culinaire de France

– Brunch & dîner deux temps forts gourmands

• Brunch convivial

Un moment généreux, accessible et gourmand, imaginé autour des produits du marché (réservation obligatoire).

• Dîner

Un dîner signature pour faire dialoguer les produits et les gestes, dans l’esprit “Goût du Geste” (réservation obligatoire). .

Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 08 23 info@hoteletretat.com

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English : Marché des producteurs Le goût du geste

L’événement Marché des producteurs Le goût du geste Étretat a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie