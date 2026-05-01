Marché des producteurs halle forestière Lieu dit La Baraque Les Premiers Sapins
Marché des producteurs halle forestière Lieu dit La Baraque Les Premiers Sapins dimanche 24 mai 2026.
Les Premiers Sapins
Marché des producteurs
halle forestière Lieu dit La Baraque Halle forestière Lieu dit La Baraque Les Premiers Sapins Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 13:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Marché de producteurs et créateurs locaux
Vous trouverez du miel, du porc élévé en plein air, les légumes, des fruits, du fromage etc.
Présence d’une restauration sur place par ang’burger et Kalimeras
Une animation musicale est proposée,
Une buvette tenue par l’association du village Les gens de la fontaine
Une vente de Gateaux/ crêpes par l’association de l’école d’infirmière Les Blouses Blanches Pontissaliennes .
halle forestière Lieu dit La Baraque Halle forestière Lieu dit La Baraque Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesgensdelafontaine25@gmail.com
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English : Marché des producteurs
L’événement Marché des producteurs Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS