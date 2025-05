Marché des producteurs locaux à Orry-la-Ville – Orry-la-Ville, 25 mai 2025 09:00, Orry-la-Ville.

Oise

Marché des producteurs locaux à Orry-la-Ville Place de l’Abbé Clin Orry-la-Ville Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25 13:30:00

Date(s) :

2025-05-25

Dimanche prochain, dans le centre-bourg labellisé, se tiendra de 9h à 13h30 un marché des producteurs labellisés Produit d’Orry.

Venez découvrir le savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux, trouver le cadeau de fête des mères idéal et faire ainsi vivre le circuit court ! Vous trouverez des légumes de saison, du miel, des créations en papier et tissu, des bijoux, de la céramique etc… 0 .

Place de l’Abbé Clin

Orry-la-Ville 60560 Oise Hauts-de-France +33 3 44 58 91 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché des producteurs locaux à Orry-la-Ville Orry-la-Ville a été mis à jour le 2025-05-21 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme