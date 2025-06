Marché des producteurs locaux & artisans créateurs Chilleurs-aux-Bois 4 juillet 2025 18:00

Loiret

Marché des producteurs locaux & artisans créateurs Parc de la Rouche Chilleurs-aux-Bois Loiret

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 21:30:00

2025-07-04

Producteurs du terroir et artisans créateurs vous donnent rendez-vous pour un marché convivial et authentique, riche en saveurs, en créations originales et en rencontres passionnées !

Le prochain marché des producteurs locaux et artisans créateurs de Chilleurs-aux-Bois se déroulera le vendredi 4 juillet 2025 de 18h00 à 21h30 au parc de la Rouche.

25 artisans créateurs et producteurs locaux seront présents.

Ce mois-ci, retrouvez « Les Tribardeurs du Castelet » qui vous feront danser jusqu’à la nuit tombante !

Une ambiance musicale qui viendra fêter le début des grandes vacances d’été. .

Parc de la Rouche

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 76 65 43 locavore.chilleurois@gmail.com

English :

Local producers and creative craftsmen invite you to a convivial and authentic market, rich in flavours, original creations and passionate encounters!

German :

Regionale Produzenten und kreative Handwerker laden Sie zu einem geselligen und authentischen Markt ein, der reich an Geschmäckern, originellen Kreationen und leidenschaftlichen Begegnungen ist!

Italiano :

Produttori locali e artigiani creativi si riuniscono per un mercato amichevole e autentico, ricco di sapori, creazioni originali e incontri appassionati!

Espanol :

Productores locales y artesanos creativos se dan cita en un mercado acogedor y auténtico, repleto de sabores, creaciones originales y encuentros apasionados

