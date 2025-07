Marché des producteurs locaux Centre Commercial 24/07 Station de Piau Aragnouet

Marché des producteurs locaux Centre Commercial 24/07 Station de Piau Aragnouet jeudi 24 juillet 2025.

Marché des producteurs locaux Centre Commercial 24/07

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-24 17:00:00

fin : 2025-07-24 19:00:00

2025-07-24

Venez déguster et découvrir les saveurs locales lors du marché des producteurs de nos vallées! les papilles ne pourront qu’être à la fête! Ainsi que des créations de charmants articles faits mains grâce à des savoir-faire qui donnent des produits de qualité, fabriqués avec coeur et dans la préservation des valeurs humaines, animales et de la nature!! qui sait nous couvrir de bienfaits permanents.

Rendez-vous centre station.

Animation offerte par la station.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Come taste and discover local flavors at our valley farmers’ market! Your taste buds will be in for a treat! We’ll also be showcasing charming handmade products made with the know-how that goes into creating quality products, crafted with heart and respect for human and animal values, and for nature itself, which provides us with permanent benefits.

See you in the resort center.

Entertainment provided by the resort.

German :

Auf dem Markt der Produzenten aus unseren Tälern können Sie lokale Köstlichkeiten probieren und entdecken, die Ihren Gaumen erfreuen werden! Außerdem können Sie hier charmante, handgefertigte Artikel erwerben, die mit viel Liebe zum Detail und unter Wahrung der Werte von Mensch, Tier und Natur hergestellt werden, die uns ständig mit Wohltaten versorgt.

Treffpunkt: Ortszentrum.

Die Station bietet ein Unterhaltungsprogramm an.

Italiano :

Venite ad assaggiare e a scoprire i sapori locali al mercato contadino delle nostre valli: le vostre papille gustative saranno deliziate! Troverete anche una serie di incantevoli oggetti artigianali, tutti realizzati con il know-how che serve a produrre prodotti di qualità, fatti con il cuore e nel rispetto dei valori umani, animali e naturali… che fanno sempre bene.

Ci vediamo al centro di villeggiatura.

Animazione a cura del resort.

Espanol :

¡Venga a degustar y descubrir los sabores locales en el mercado agrícola de nuestros valles! ¡Sus papilas gustativas estarán de enhorabuena! También encontrará objetos artesanales con encanto, elaborados con el saber hacer de los productos de calidad, hechos con el corazón y respetando los valores humanos, animales y naturales… que siempre son buenos para nosotros.

Nos vemos en el centro turístico.

Animación a cargo de la estación.

