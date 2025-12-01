Marché des producteurs locaux Centre Commercial 29/12/2025 Station de Piau Aragnouet

Marché des producteurs locaux Centre Commercial 29/12/2025

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : 2025-12-29

Début : 2025-12-29 15:00:00

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Venez déguster et découvrir les saveurs locales lors du marché des producteurs de nos vallées! les papilles ne pourront qu’être à la fête! Ainsi que des créations de charmants articles faits mains grâce à des savoir-faire qui donnent des produits de qualité, fabriqués avec coeur et dans la préservation des valeurs humaines, animales et de la nature!! qui sait nous couvrir de bienfaits permanents.

Animation offerte par la station, modulable en fonction des conditions météo.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Come taste and discover local flavors at our valley farmers’ market! Your taste buds will be in for a treat! We’ll also be showcasing charming, handmade products made with the know-how and care of people, animals and nature, all of which provide us with ongoing benefits.

Activities offered by the resort, flexible according to weather conditions.

German :

Auf dem Markt der Produzenten aus unseren Tälern können Sie lokale Köstlichkeiten probieren und entdecken, die Ihren Gaumen erfreuen werden! Die Produkte sind von hoher Qualität und werden mit Herzblut und unter Wahrung der Werte von Mensch, Tier und Natur hergestellt, die uns ständig mit Wohltaten zu versorgen weiß.

Die Animation wird von der Station angeboten und kann je nach Wetterbedingungen angepasst werden.

Italiano :

Venite ad assaggiare e a scoprire i sapori locali al mercato contadino delle nostre valli: le vostre papille gustative saranno deliziate! Troverete anche una serie di incantevoli prodotti artigianali, tutti realizzati con la stessa passione e rispetto per le persone, gli animali e la natura, che ci garantiscono benefici permanenti.

Attività offerte dal resort, flessibili in base alle condizioni meteorologiche.

Espanol :

¡Venga a degustar y descubrir los sabores locales en el mercado agrícola de nuestros valles! ¡Sus papilas gustativas estarán de enhorabuena! También encontrará una gama de encantadores productos artesanales, todos ellos elaborados con la misma pasión y respeto por las personas, los animales y la naturaleza, que nos aportan beneficios permanentes.

Actividades ofrecidas por el complejo, flexibles en función de las condiciones meteorológicas.

