Marché des producteurs locaux et artisans créateurs de Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois

2025-09-05 18:00:00

2025-09-05 23:00:00

2025-09-05

Marché des producteurs locaux et artisans de Chilleurs-aux-Bois 29 exposants vous attendent pour une soirée conviviale le 5 septembre 2025, en partenariat avec le forum des associations, clôturée par un feu d’artifice festif.

Le 5 septembre 2025, Chilleurs-aux-Bois accueille son grand marché des producteurs locaux et artisans créateurs ! Venez découvrir 29 exposants passionnés produits frais, savoir-faire uniques, créations originales… Une soirée conviviale et festive en partenariat avec le forum des associations sportives et culturelles de la commune. Profitez d’un moment de rencontres, d’échanges et de découvertes autour de la richesse locale.

Pour clore cette belle rentrée, un feu d’artifice illuminera le ciel et offrira à tous un spectacle magique et chaleureux.

Un rendez-vous incontournable pour soutenir vos producteurs et artisans tout en partageant un moment authentique et festif. .

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 87 06

English :

Chilleurs-aux-Bois local producers? and craftsmen?s market: 29 exhibitors await you for a convivial evening on September 5, 2025, in partnership with the associations? forum, ending with a festive fireworks display.

German :

Markt der lokalen Produzenten und Handwerker in Chilleurs-aux-Bois: 29 Aussteller erwarten Sie am 5. September 2025 zu einem geselligen Abend, der in Partnerschaft mit dem Forum der Vereine stattfindet und mit einem festlichen Feuerwerk endet.

Italiano :

Mercato dei produttori e degli artigiani locali di Chilleurs-aux-Bois: 29 espositori vi aspettano per una serata conviviale il 5 settembre 2025, in collaborazione con il forum delle associazioni, che si concluderà con un festoso spettacolo pirotecnico.

Espanol :

Mercado de productores locales y artesanos de Chilleurs-aux-Bois: 29 expositores le esperan para una velada de convivencia el 5 de septiembre de 2025, en colaboración con el foro de asociaciones, que finalizará con un festivo castillo de fuegos artificiales.

