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Marché des Producteurs Locaux et Bio Lectoure

Marché des Producteurs Locaux et Bio Lectoure mercredi 15 avril 2026.

Adresse : Le Bastion

Ville : 32700 Lectoure

Département : Gers

Début : 2026-04-15T16:00:00

Fin : 2026-10-15T19:30:00

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Lectoure

Marché des Producteurs Locaux et Bio

Le Bastion Lectoure Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-10-15 19:30:00

Date(s) :
2026-04-15

Les producteurs Bio et Locaux vous proposent de découvrir leurs produits.
Venez découvrir légumes, fruits, pain, huiles, miels…
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
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Le Bastion Lectoure 32700 Gers Occitanie   locabios.lectoure@gmail.com

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English :

Organic and local producers invite you to discover their products.
Come and discover vegetables, fruit, bread, oils, honeys…
In a warm and friendly atmosphere!

L’événement Marché des Producteurs Locaux et Bio Lectoure a été mis à jour le 2024-09-10 par Gers Armagnac