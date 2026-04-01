Lectoure

Marché des Producteurs Locaux et Bio

Le Bastion Lectoure Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-10-15 19:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Les producteurs Bio et Locaux vous proposent de découvrir leurs produits.

Venez découvrir légumes, fruits, pain, huiles, miels…

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

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Le Bastion Lectoure 32700 Gers Occitanie locabios.lectoure@gmail.com

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English :

Organic and local producers invite you to discover their products.

Come and discover vegetables, fruit, bread, oils, honeys…

In a warm and friendly atmosphere!

L’événement Marché des Producteurs Locaux et Bio Lectoure a été mis à jour le 2024-09-10 par Gers Armagnac