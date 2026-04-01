Marché des Producteurs Locaux et Bio Lectoure
Marché des Producteurs Locaux et Bio Lectoure mercredi 15 avril 2026.
Lectoure
Marché des Producteurs Locaux et Bio
Le Bastion Lectoure Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-10-15 19:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Les producteurs Bio et Locaux vous proposent de découvrir leurs produits.
Venez découvrir légumes, fruits, pain, huiles, miels…
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
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Le Bastion Lectoure 32700 Gers Occitanie locabios.lectoure@gmail.com
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English :
Organic and local producers invite you to discover their products.
Come and discover vegetables, fruit, bread, oils, honeys…
In a warm and friendly atmosphere!
L’événement Marché des Producteurs Locaux et Bio Lectoure a été mis à jour le 2024-09-10 par Gers Armagnac