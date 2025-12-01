Marché des producteurs locaux

Rues de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-26 16:00:00

fin : 2025-12-26 20:00:00

2025-12-26

Saveurs & savoir-faire au cœur du village !

Profite de la douceur de la fin de journée pour flâner dans les ruelles animées de Luz-Saint-Sauveur.

De stand en stand, pars à la rencontre des producteurs, artisans et créateurs locaux, passionnés par leur métier et leur territoire.

Fromages, charcuteries, miel, confitures, tisanes, savons, objets faits main… chaque étal regorge de trésors à découvrir et à goûter.

Rues de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Taste and know-how in the heart of the village!

Take advantage of the mild late afternoon to stroll through the lively streets of Luz-Saint-Sauveur.

From stand to stand, meet local producers, artisans and creators, passionate about their craft and their region.

Cheeses, charcuterie, honey, jams, herbal teas, soaps, handmade objects? each stall is brimming with treasures to discover and taste.

German :

Geschmack & Können im Herzen des Dorfes!

Nutze die milden Temperaturen am Ende des Tages, um durch die belebten Gassen von Luz-Saint-Sauveur zu schlendern.

Von Stand zu Stand begebe dich auf die Suche nach lokalen Erzeugern, Handwerkern und Kreativen, die von ihrem Beruf und ihrer Region begeistert sind.

Käse, Wurstwaren, Honig, Marmeladen, Kräutertees, Seifen, handgefertigte Gegenstände? jeder Stand ist voll von Schätzen, die es zu entdecken und zu probieren gilt.

Italiano :

Sapori e competenze nel cuore del villaggio!

Approfittate del mite tardo pomeriggio per passeggiare nelle vivaci vie di Luz-Saint-Sauveur.

Di stand in stand, incontrate i produttori locali, gli artigiani e i designer, tutti appassionati del loro mestiere e della loro regione.

Formaggi, salumi, miele, marmellate, tisane, saponi, oggetti fatti a mano: ogni bancarella è piena di tesori da scoprire e gustare.

Espanol :

¡Sabores y experiencia en el corazón del pueblo!

Aproveche la suave tarde para pasear por las animadas calles de Luz-Saint-Sauveur.

De puesto en puesto, conozca a los productores, artesanos y diseñadores locales, todos ellos apasionados por su oficio y su región.

Quesos, embutidos, miel, mermeladas, infusiones, jabones, objetos hechos a mano… cada puesto está lleno de tesoros por descubrir y degustar.

