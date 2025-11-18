Marché des producteurs locaux

Rues de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Saveurs & savoir-faire au cœur du village !

De stand en stand, pars à la rencontre des producteurs, artisans et créateurs locaux, passionnés par leur métier et leur territoire.

Fromages, charcuteries, miel, confitures, tisanes, savons, objets faits main… chaque étal regorge de trésors à découvrir et à goûter.

Rues de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Taste and know-how in the heart of the village!

From stand to stand, meet local producers, artisans and creators, passionate about their craft and their region.

Cheeses, charcuterie, honey, jams, herbal teas, soaps, handmade objects? each stall is brimming with treasures to discover and taste.

German :

Geschmack & Können im Herzen des Dorfes!

Von Stand zu Stand kannst du lokale Produzenten, Handwerker und Kreative kennenlernen, die sich für ihren Beruf und ihre Region begeistern.

Käse, Wurstwaren, Honig, Marmeladen, Kräutertees, Seifen, handgefertigte Gegenstände? jeder Stand ist voll von Schätzen, die es zu entdecken und zu probieren gilt.

Italiano :

Sapori e competenze nel cuore del villaggio!

Di stand in stand, incontrate produttori locali, artigiani e designer appassionati del loro mestiere e della loro regione.

Formaggi, salumi, miele, marmellate, tisane, saponi, oggetti fatti a mano: ogni bancarella è ricca di tesori da scoprire e gustare.

Espanol :

¡Sabores y experiencia en el corazón del pueblo!

De stand en stand, conozca a productores, artesanos y diseñadores locales apasionados por su oficio y su región.

Quesos, embutidos, miel, mermeladas, infusiones, jabones, objetos hechos a mano… cada puesto está repleto de tesoros para descubrir y degustar.

