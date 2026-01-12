Marché des producteurs locaux

Rues de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 16:00:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Profite de la douceur de la fin de journée pour flâner dans les ruelles animées de Luz-Saint-Sauveur.

De stand en stand, pars à la rencontre des producteurs, artisans et créateurs locaux, passionnés par leur métier et leur territoire.

Fromages, charcuteries, miel, confitures, tisanes, savons, objets faits main… chaque étal regorge de trésors à découvrir et à goûter.

Rues de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Take advantage of the mild late afternoon to stroll through the lively streets of Luz-Saint-Sauveur.

From stall to stall, meet local producers, artisans and creators, passionate about their craft and their region.

Cheeses, charcuterie, honey, jams, herbal teas, soaps, handmade objects? each stall is brimming with treasures to discover and taste.

