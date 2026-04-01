Marché des Producteurs locaux Place Jean Jaurès Noves

Noves

Marché des Producteurs locaux

Du 17/04 au 21/08/2026 le vendredi de 17h à 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Jean Jaurès Mairie de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 17:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Marché des Producteurs locaux devant la Mairie de Noves.

Marché de producteurs locaux Tous les vendredis soirs !



Le parvis de la mairie s’anime chaque vendredi soir en accueillant son marché de producteurs locaux.



Venez découvrir des produits de saison et savourer des spécialités authentiques, directement proposées par les producteurs de notre commune et des alentours.



Pour une pause gourmande, profitez également de la présence de foodtrucks sur place.

Et parce que chaque semaine est unique, des animations variées viendront rythmer vos soirées !



Rendez-vous tous les vendredis soirs sur le parvis de la mairie ! .

Place Jean Jaurès Mairie de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr

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English :

Local producers’ market in front of Noves Town Hall.

L’événement Marché des Producteurs locaux Noves a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence