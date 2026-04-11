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Marché des producteurs locaux Parking U Express Oradour-sur-Vayres

Marché des producteurs locaux Parking U Express Oradour-sur-Vayres

Marché des producteurs locaux Parking U Express Oradour-sur-Vayres samedi 11 avril 2026.

Lieu : Parking U Express

Adresse : 1 Rue Jean Segurel

Ville : 87150 Oradour-sur-Vayres

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Oradour-sur-Vayres

Marché des producteurs locaux

Parking U Express 1 Rue Jean Segurel Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 08:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

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Parking U Express 1 Rue Jean Segurel Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 83 75 

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English : Marché des producteurs locaux

L’événement Marché des producteurs locaux Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Ouest Limousin

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