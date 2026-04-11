Marché des producteurs locaux Parking U Express Oradour-sur-Vayres

Oradour-sur-Vayres

Marché des producteurs locaux

Parking U Express 1 Rue Jean Segurel Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez acheter des produits locaux et frais pour les vacances de Pâques. .

Parking U Express 1 Rue Jean Segurel Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 83 75

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English : Marché des producteurs locaux

L’événement Marché des producteurs locaux Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Ouest Limousin