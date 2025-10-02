Marché des producteurs locaux Turenne

Marché des producteurs locaux Turenne jeudi 2 octobre 2025.

Marché des producteurs locaux

Parking du Vival Turenne Corrèze

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25

Vous y trouverez légumes, fruits, viande (volaille, porc, boeuf, agneau…), plats cuisinés maison, produits laitiers de la ferme, noix, pain, pâtisseries, plants et aromatiques,… produits de qualité, en circuit court.

Mais aussi des produits d’artisans locaux (savon, biscuiterie, sacs…).

16h30-19h, sur le parking de Vival tous les jeudis. .

Parking du Vival Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 91 15

L’événement Marché des producteurs locaux Turenne a été mis à jour le 2025-09-19 par Brive Tourisme