Marché des producteurs locaux – Wasselonne, 23 mai 2025 16:00, Wasselonne.

Bas-Rhin

Marché des producteurs locaux Place du Général Leclerc Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-23 16:00:00

fin : 2025-09-30 19:30:00

Date(s) :

2025-05-23

Consommons local tous les vendredis après-midi à Wasselonne et découvrez une dizaine de producteurs et d’artisans créateurs.

Découvrez des producteurs de fruits, légumes, viandes, laitages, miels… et adopter une consommation plus locale !

(Horaires été 16h 19h30 ; horaires hiver 15h30 19h). .

Place du Général Leclerc

Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 12 pvd@wasselonne.net

