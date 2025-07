Marché des producteurs Miramont-Sensacq

Marché des producteurs Miramont-Sensacq mardi 5 août 2025.

Marché des producteurs

Lac de Mramont-Sensacq Miramont-Sensacq Landes

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Marché nocturne avec les producteurs locaux, assiette gourmande à composer sur place sur les berges du Lac de Miramont.

Venez nombreux !

Lac de Mramont-Sensacq Miramont-Sensacq 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 91 23 mairie@miramont-sensacq.fr

English : Marché des producteurs

An evening market with local producers, and a gourmet plate to be prepared on the spot on the banks of Lac de Miramont.

Come one, come all!

German : Marché des producteurs

Nachtmarkt mit lokalen Produzenten, Feinschmeckerteller, die Sie sich vor Ort an den Ufern des Sees von Miramont zusammenstellen können.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Un mercato serale con produttori locali e un piatto gourmet da preparare sul posto sulle rive del Lac de Miramont.

Venite tutti!

Espanol : Marché des producteurs

Un mercado nocturno con productores locales y un plato gastronómico que se preparará in situ a orillas del lago de Miramont.

¡Venga uno, vengan todos!

