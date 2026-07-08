Informations pratiques

Miramont-Sensacq

Marché des producteurs

Lac de Mramont-Sensacq Miramont-Sensacq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 00:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Marché nocturne avec les producteurs locaux, assiette gourmande à composer sur place sur les berges du Lac de Miramont.

Venez nombreux !

Marché nocturne avec les producteurs locaux, assiette gourmande à composer sur place sur les berges du Lac de Miramont.

Venez nombreux ! .

Lac de Mramont-Sensacq Miramont-Sensacq 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 91 23 mairie@miramont-sensacq.fr

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English : Marché des producteurs

An evening market with local producers, and a gourmet plate to be prepared on the spot on the banks of Lac de Miramont.

Come one, come all!

L’événement Marché des producteurs Miramont-Sensacq a été mis à jour le 2026-07-08 par Landes Chalosse