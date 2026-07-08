Marché des producteurs Miramont-Sensacq
mardi 4 août 2026 · Miramont-Sensacq
Informations pratiques
Miramont-Sensacq
Marché des producteurs
Lac de Mramont-Sensacq Miramont-Sensacq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 00:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Marché nocturne avec les producteurs locaux, assiette gourmande à composer sur place sur les berges du Lac de Miramont.
Venez nombreux !
Marché nocturne avec les producteurs locaux, assiette gourmande à composer sur place sur les berges du Lac de Miramont.
Venez nombreux ! .
Lac de Mramont-Sensacq Miramont-Sensacq 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 91 23 mairie@miramont-sensacq.fr
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English : Marché des producteurs
An evening market with local producers, and a gourmet plate to be prepared on the spot on the banks of Lac de Miramont.
Come one, come all!
L’événement Marché des producteurs Miramont-Sensacq a été mis à jour le 2026-07-08 par Landes Chalosse