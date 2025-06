MARCHE DES PRODUCTEURS – Montreuil-Poulay 11 juillet 2025 18:00

Mayenne

MARCHE DES PRODUCTEURS Restaurant Ô Bas du Bourg Montreuil-Poulay Mayenne

Retrouvez un marché de producteurs au Restaurant Ô Bas du Bourg à Montreuil Poulay le 11 juillet 2025 à partir de 18h

– produits locaux

– visite des ruches

– restauration

– concert

– apéro

– présence d’une coiffeuse et d’une tatoueuse .

Restaurant Ô Bas du Bourg

Montreuil-Poulay 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 07 11 restaurantpoulay@gmail.com

English :

A farmers’ market will be held at the Restaurant Ô Bas du Bourg in Montreuil Poulay on July 11, 2025 starting at 6 p.m

German :

Finden Sie am 11. Juli 2025 ab 18 Uhr einen Bauernmarkt im Restaurant Ô Bas du Bourg in Montreuil Poulay statt

Italiano :

L’11 luglio 2025, a partire dalle 18.00, si terrà un mercato agricolo presso il ristorante Ô Bas du Bourg di Montreuil Poulay

Espanol :

El 11 de julio de 2025, a partir de las 18.00 horas, habrá un mercado de agricultores en el restaurante Ô Bas du Bourg de Montreuil Poulay

