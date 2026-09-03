AGENDA · Nevoy
Marché des Producteurs Nevoy
jeudi 1 octobre 2026 · Nevoy
Informations pratiques
Nevoy
Marché des Producteurs
Place de la Mairie Nevoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 17:30:00
fin : 2026-10-01 20:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Marché des Producteurs
Rencontrez les producteurs, découvrez leur savoir-faire et soutenez une agriculture locale. .
Place de la Mairie Nevoy 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 16 98
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English :
Farmers’ Market
L’événement Marché des Producteurs Nevoy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GIEN