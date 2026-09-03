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AGENDA · Nevoy

Marché des Producteurs Nevoy

jeudi 1 octobre 2026 · Nevoy

Marché des Producteurs Nevoy

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
45500 Nevoy
Département
Loiret
Tarif

Nevoy

Marché des Producteurs

Place de la Mairie Nevoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 17:30:00
fin : 2026-10-01 20:00:00

Date(s) :
2026-10-01

Marché des Producteurs
Rencontrez les producteurs, découvrez leur savoir-faire et soutenez une agriculture locale.   .

Place de la Mairie Nevoy 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 16 98 

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English :

Farmers’ Market

L’événement Marché des Producteurs Nevoy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GIEN