Marché des producteurs Niederbronn-les-Bains samedi 20 décembre 2025.
Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-20
Pour faire le plein de bons produits locaux afin de cuisiner vos repas en vue des fêtes de fin d’année !
Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr
English :
Stock up on good local produce to prepare your meals for the festive season!
German :
Um sich mit guten lokalen Produkten einzudecken, um Ihre Mahlzeiten für die Feiertage zu kochen!
Italiano :
Fate scorta di ottimi prodotti locali per preparare i vostri pasti per le festività!
Espanol :
Abastézcase de magníficos productos locales para preparar sus comidas durante las fiestas
