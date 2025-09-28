Marché des producteurs Ose alentours Châteaugiron
Marché des producteurs Ose alentours Châteaugiron dimanche 28 septembre 2025.
Marché des producteurs Ose alentours
Ferme de la Gaudinais Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Ose Alentours organise son marché des producteurs.
Il aura lieu le dimanche 28 septembre de 10h à 17h à la Gaudinais. .
Ferme de la Gaudinais Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché des producteurs Ose alentours Châteaugiron a été mis à jour le 2025-09-23 par OT CHATEAUGIRON