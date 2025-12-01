Marché des producteurs parés pour Noël Thanvillé

place de l’école Thanvillé Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-18 16:00:00

fin : 2025-12-18 20:00:00

2025-12-18

Produits bio et locaux avec présence de producteurs légumes, bières, fromages, miels.

Les producteurs locaux, accompagnés de leurs invités des artisans de la Vallée et environs proposeront leurs produits et de jolies rencontres pour les fêtes de fin d’année ! Brasero, jeux en bois, vin chaud et petite restauration sucrée et salée locale. .

place de l’école Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 32 63 96 kurzunguet@gmail.com

Organic and local products with the presence of producers: vegetables, beers, cheeses, honeys.

Biologische und lokale Produkte mit Anwesenheit von Erzeugern: Gemüse, Bier, Käse, Honig.

Prodotti biologici e locali con la presenza di produttori: verdure, birre, formaggi, mieli.

Productos ecológicos y locales con presencia de productores: verduras, cervezas, quesos, mieles.

