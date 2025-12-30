Marché des producteurs Rumersheim-le-Haut

Marché des producteurs

17 rue de l’Eglise Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-20 16:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

2026-03-20

Présence du maraîcher le Jardin des Peupliers de Roggenhouse qui propose ses légumes de saison.

Ponctuellement se rajoute d’autres producteurs tels

les produits de Nadège Créa (sacs à pain, sacs à dos en tissus, pochettes à masques, lingettes démaquillantes lavables, petits doudous…).

La ferme Goldschmitt (vente d’oeufs).

L’épicerie René (épicerie fine). .

17 rue de l’Eglise Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 04 05

