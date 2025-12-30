Marché des producteurs Rumersheim-le-Haut
Marché des producteurs Rumersheim-le-Haut vendredi 20 mars 2026.
Marché des producteurs
17 rue de l’Eglise Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20 16:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Présence du maraîcher le Jardin des Peupliers de Roggenhouse qui propose ses légumes de saison.
Ponctuellement se rajoute d’autres producteurs tels
les produits de Nadège Créa (sacs à pain, sacs à dos en tissus, pochettes à masques, lingettes démaquillantes lavables, petits doudous…).
La ferme Goldschmitt (vente d’oeufs).
L’épicerie René (épicerie fine). .
17 rue de l’Eglise Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 04 05
